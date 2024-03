Capitan Ultimo scende in politica: l’ex assessore calabrese si candida con Sud Chiama Nord

L'ex assessore all'ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio, è ufficialmente candidato alle prossime elezioni europee con il partito Sud Chiama Nord, lanciato dal sindaco sicialino Cateno De Luca.

Il partito "si ingrandisce e arruola anche il Capitano Ultimo" si legge in una nota dove proprio De Luca "annuncia le nuove adesioni al progetto del Fronte delle Libertà, che deve volare alto e che ormai è presente in quasi tutte le regioni italiane".

"Tra queste: quella del Capitano Ultimo, che siede in prima fila, ma non parla perchè ha appena subito un intervento alle corde vocali; quella del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi con Civici in movimento; quella di Vito Comencini con Popolo veneto; e quella di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan" ricorda il politico.