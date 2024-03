Gli chiede il biglietto, oltraggia la capotreno: rintracciato e denunciato

Alla richiesta del biglietto avrebbe iniziato ad inveire contro la capotreno, insenando atti oltraggiosi che hanno subito fatto scattare una richiesta di aiuto alal Polizia Ferroviaria. È successo nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria di Pentimele a Reggio Calabria, e solo la pronta richiesta di aiuto della donna ha permesso una rapida identificazione del soggetto.

Si tratta di un uomo del posto, quarantatreenne già noto alle forze dell'ordine e con alle spalle diversi procedimenti per violenza contro le donne. Questo è stato raggiunto nel giro di poco tempo dagli agenti che lo hanno subito identificato e perquisito, scoprendo un bastone di legno (lungo circa mezzo metro) nascosto sotto il giubbotto.

Per tali motivi l'uomo è stato denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.