Isola. Al Gioacchino da Fiore si studia la sostenibilità allevando un alveare digitale

L’Istituto comprensivo Gioacchino da Fiore di Isola Capo Rizzuto ha aderito al programma “3Bee: a scuola di biodiversità”, implementando il percorso formativo che lo vede protagonista attivo nella tutela ambientale.

L’iniziativa da un’azienda naturetech che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità e che offre un percorso didattico gratuito all'avanguardia per sensibilizzare i giovani studenti rispetto agli importanti temi di tutela della biodiversità, degli insetti impollinatori e la loro connessione con gli ecosistemi.

Alcune classi dell’Istituto hanno iniziato da qualche mese le attività di laboratori pratici, lezioni interattive e progetti creativi, guidati dalle insegnanti Laura Gigliarano e Rosa Rosetta, in collaborazione con la “referente Green School” dell’Istituto, Laura Nicotera.

“L’attività che ha più coinvolto i bambini - ha affermato la maestra referente - è stata il posizionamento della Polly House, la casetta per api solitarie; si sono divertiti molto con il gioco del memory e con l’attività grafico-pittorica. I bambini si mostrano entusiasti del progetto, anche grazie alla ricchezza dei materiali forniti da 3Bee”.

Il programma comprende nove moduli ed è focalizzato sulla combinazione tra digitale e materie scientifiche, con laboratori pratici in parallelo e attività da svolgere a casa. Un percorso ad alto coinvolgimento non solo di docenti e ragazzi, ma anche delle famiglie, che potranno così coltivare comportamenti virtuosi nel quotidiano.

Inoltre, i docenti e le classi del Gioacchino da Fiore stanno monitorando a distanza la salute di un alveare intelligente, curato da un apicoltore 3Bee impegnato nella conservazione delle risorse nettarifere e boschive limitrofe all’alveare.

Grazie alla tecnologia, attraverso l’Oasi digitale, ogni classe ha accesso ad un portale online che funziona da contenitore dei materiali didattici del programma e degli aggiornamenti dal campo dell’apicoltore/educatore assegnato, in formato di instant video e foto.

Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di affiancare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità. Un modo diretto e significativo per contribuire in modo costruttivo alla comunità, supportando un curriculum educativo che prepara i giovani ad un futuro più esigente in termini di sostenibilità.

Il programma consente all’Istituto di arricchire il curriculum scolastico, ma svolge anche un ruolo cruciale nell'educare i giovani studenti a diventare ambasciatori consapevoli e responsabili per il futuro del nostro pianeta. Il progetto vede l'adesione di oltre 600 classi in Italia e la partecipazione di più di 10.000 studenti della scuola primaria.