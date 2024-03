Presentazione del progetto ReCapp Cal per ridurre i divari formativi tra le scuole

Dalla Regione Calabria un progetto pilota per ridurre i divari formativi tra le scuole calabresi e il resto d’Italia, migliorando gli esiti nelle prove Invalsi.

Mercoledì 3 aprile, alle ore 11,30, presso la sala verde della Cittadella regionale, sarà presentato su scala nazionale il progetto sperimentale regionale “ReCapp Cal” - Recupero apprendimenti di base in italiano e in matematica, con il fine di colmare gli squilibri territoriali ed i gap formativi legati alle competenze chiave degli studenti calabresi, implementando un nuovo approccio metodologico didattico e motivazionale per affrontare con successo le prove Invalsi.

Il programma, finanziato dal Dipartimento istruzione della Regione Calabria con cinque milioni di euro, sarà sviluppato negli anni solari 2024/2026 e verrà assunto, come prototipo nazionale da replicare in quelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti rispetto allo standard nazionale.

Sostenuto dal Ministero dell'istruzione e del merito, vede coinvolti per la prima volta congiuntamente i seguenti Enti: Regione Calabria Dipartimento istruzione, Ufficio scolastico regionale, Sistema universitario calabrese (Unical, Magna Grecia e Mediterranea), Università Bocconi e Invalsi.

Per la circostanza interverranno: il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, la vice presidente, Giusi Princi, il presidente dell’Invalsi, Roberto Ricci, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti.

Saranno, inoltre presenti i Rettori dei sistemi accademici coinvolti: Nicola Leone (Unical Cosenza), Giovanni Cuda (Università Magna Grecia Catanzaro), Giuseppe Zimbalatti (Università Mediterranea Reggio Calabria), Francesco Billari (Bocconi Milano).