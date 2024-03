Isola. Da discarica abusiva ad area eventi, la nuova vita dell’ex ricovero di animali

Sei mila quadri di terreno in una zona periferica ma facilmente raggiungibile dal centro, un’area prima abbandonata, poi occupata abusivamente e diventata da un lato ricovero di animali e dall’altra discarica a cielo aperto, creando in entrambi i casi un grave problema igienico sanitario.

Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, la zona diventerà presto la nuova area eventi del territorio di Isola Capo Rizzuto: è ubicata su Via Le Castella, a poca distanza dalla Statale 106, tra lo Stadio Sant’Antonio e il centro sportivo Ceramidà.



A dire il vero lo è già diventata dato che proprio questa mattina è stata considerata idonea dalla Commissione sicurezza per gli spettacoli ed è già in corso l’allestimento delle giostre in vista delle festività pasquali e, successivamente per la festa della Madonna Greca.

Tanto è stato il lavoro di pulizia e ripristino effettuato dalla ditta assegnataria, cosi come approvato in una delibera di Giunta (la n° 40 del 15 marzo scors) che, di fatto, riconsegna un angolo importante ai cittadini.

Particolare incessante in questo senso è stata anche l’attività dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Vittimberga e dell’Assessore al Commercio Davide Loprete, che tempo fa hanno avviato una ricerca sul territorio con gli uffici preposti, per trovare un’area comunale, con determinate caratteristiche, che potesse diventare funzionale alle varie esigenze di eventi e spettacoli viaggianti.