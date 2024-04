Pasqua di sangue in Calabria: impatta contro un lampione, morto 42enne

Un brutto incidente stradale, avvenuto nella notte scorsa, è costato la vita ad un automobilista 42enne. La tragedia si è consumata intorno all’una ed una quarto di oggi su viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro.

Una sola la vettura coinvolta, una Peugeot 206 Cabrio, che per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad scontrarsi violentemente contro un lampione dell'illuminazione.

A bordo c’era soltanto il conducente che è purtroppo deceduto per il violento impatto. Il corpo esanime del malcapitato è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del capoluogo, intervenuti sul posto, che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il sito e l’auto. Presene anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza.