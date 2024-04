Forum Terzo Settore e Centro Servizi Volontariato, proposte integrate per il Psc

Il Comune di Catanzaro, il 22 febbraio scorso, ha indetto una conferenza di pianificazione per l’approfondimento del Preliminare di Piano Strutturale Comunale, alla quale sono stati invitati a partecipare gli Enti territorialmente interessati.

A tale scopo, Rosario Bressi portavoce del Forum Terzo Settore Catanzaro-Soverato, congiuntamente al Centro Servizi Volontariato Csv Calabria Centro presieduto da Guglielmo Merazzi, ha ritenuto opportuno convocare un incontro di approfondimento, per verificare l’opportunità di proporre elementi integrativi per lo sviluppo del Piano Strutturale Comunale.

Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, rimarca il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, nel dare concrete speranze di futuro alle persone più in difficoltà che popolano il nostro territorio. L'appuntamento è fissato per Giovedì 4 Aprile, alle ore 16, presso la sede del Csv Calabria Centro, ubicata in Viale De Filippis n. 68 Catanzaro.