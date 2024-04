Crotone. Il Comune punta a valorizzazione l’economia turistica e culturale

Il Comune di Crotone, su proposta degli assessori Nicola Corigliano e Maria Bruni, rispettivamente con delega ai Beni Culturali e al Turismo, sta promuovendo una serie di attività per valorizzare l’economia turistica e culturale del territorio.

Entrambi si stanno facendo parte attiva nella realizzazione di interventi che vanno dalle informazioni sui grandi attrattori culturali all’accoglienza con un’attenzione verso il coinvolgimento e l’inclusività di persone con diverse abilità.

In particolare l'assessore Corigliano evidenzia come nell'ambito del progetto “frequenze bibliotecarie”, finanziato dal centro per il libro e la lettura, alcuni ragazzi diversamente abili sono stati coinvolti nell'iniziativa “Voci diverse” volta, anche, a dare loro la possibilità di cimentarsi in un'esperienza lavorativa e di socializzazione.

In particolare sono stati impegnati in attività tipicamente bibliotecarie (back office, come annotazione e inventariazione dei libri, cartellinatura, bollatura, sistemazione del materiale librario e front office, come il prestito bibliotecario, l’operazione di registrazione e il tesseramento dei fruitori, la a vigilanza delle sale) che hanno svolto magistralmente.

“Ciò dimostra come sia ragionevolmente possibile coniugare cultura inclusiva e servizi sul territorio, ed eliminare, anche, ogni distanza tra disabilità e mondo del lavoro, avviando percorsi di inclusione lavorativa. Tante altre eccellenti capacità i ragazzi hanno potuto esprimere: nel campo delle lingue straniere, dell'informatica” aggiunge Corigliano.

Bruni, per la parte della fruizione turistica, nella manifestazione di interesse - in corso - per la gestione del servizio di infopoint turistico del Comune ha dato l’indirizzo affinché costituiscano servizi aggiuntivi, suscettibili di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio “la progettazione di ulteriori attività e/o iniziative, ivi compresa, in un’ottica di inclusività, l’attivazione di laboratori esperienziali per persone diversamente abili e/o soggetti in condizione di disagio”.

“L’obiettivo è tendere ad un’adeguata integrazione sia in termini di fruibilità dei servizi, sia mediante specifici progetti di percorsi inclusivi, caratterizzati in relazione alle loro abilità: in particolare, nel settore turistico sono fondamentali la conoscenza di lingue straniere, il supporto per le informazioni ai turisti ma anche conoscenza dell’informatica, grafica, software” dichiara l’assessore Bruni.