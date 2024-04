Sfilano la pensione a un 91enne che le insegue: cittadino ne blocca una, l’altra fugge

Sono i primi giorni del mese e, come di consueto, molti anziani si recano in banca o alle poste per ritirare la pensione, così come ha fatto un 91enne reggino che, però, poco dopo aver prelevato il denaro è stato avvicinato da due donne straniere che, dopo averlo circuito e distratto, con destrezza gli hanno sottratto la pensione dalla tasca sinistra del pantalone, per poi darsi alla fuga.

L’uomo, nonostante la sua veneranda età, ha iniziato ad inseguirle, ovviamente con non poche difficoltà, così attirando l’attenzione di un cittadino che vistolo agitato si è prodigato per fermare le due, riuscendovi solo con una di loro, mentre l’altra è riuscita a far perdere le sue tracce.

Dopo averla bloccata, il cittadino ha chiamato subito i carabinieri che hanno portato la presunta ladra in caserma per gli accertamenti di rito trovandole addosso una parte del contante che si ritiene sia stato sottratto poco prima all’anziano.

La donna è stata così denunciata per furto con destrezza aggravato dall’avanzata età della vittima. La refurtiva è stata immediatamente restituita al 91enne.