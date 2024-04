Rissa in discoteca a Petilia Policastro, divieto di accesso in città per sei giovani

Un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (meglio noto come Dacur) è stato notificato questa mattina dagli agenti della Questura di Crotone a sei giovani che si sono resi protagonisti di una violenta rissa a Petilia Policastro. I fatti risalgono allo scorso ottobre, e si svolgersi sia all'interno che all'esterno di una discoteca.

Già al tempo gli agenti erano intervenuti - assieme ai Carabinieri - per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto. Al termine dei controlli, è stato dunque deciso il divieto di accesso nell'intera area comunale in occasione di eventi di ogni natura. Per cinque dei ragazzi coinvolti il provvedimento durerà un anno, mentre solo in un caso è stato esteso a due anni.