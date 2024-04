Aggredisce il capo treno e due agenti della Polfer: extracomunitario finisce in manette

Prende il treno senza biglietto e, alla richiesta dei documenti, va in escandescenza ed aggredisce sia il capotreno che due agenti intervenuti per calmarlo. Un copione oramai sempre più frequente anche lungo le ferrovie calabresi, e che si è ripetuto nei giorni scorsi a Villa San Giovanni.

Lo scorso due aprile, infatti, gli agenti della Polfer erano intervenuti a bordo di un intercity su richiesta del capotreno, che aveva segnalato un passeggero privo di biglietto che si rifiutava di scendere dal convoglio.



Il giovane - un ventisettenne extracomunitario risultato irregolare su territorio nazionale - avrebbe dato di matto alla richiesta di un documento: dapprima avrebbe cercato di scappare spintonando il capotreno, e poi aggredendo con calci e pugni i due agenti, che con non poca difficoltà sono riusciti ad immobilizzarlo.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Gli agenti aggrediti invece hanno riportato lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 10 e 30 giorni.