Manda la mamma in ospedale: voleva soldi per la droga. Lei lo denuncia, finisce in carcere

In passato era stato già condannato per aver maltrattato la mamma, ma questo, probabilmente, non gli sarebbe bastato perché secondo gli investigatori della Polizia avrebbe continuato ancora ad aggredirla, così da farsi dare del danaro da usare, poi, per acquistarsi la droga.

La vicenda è stata ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile e dalla Squadra Volanti della questura di Crotone, che oggi hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 37enne tossicodipendente del posto, che su ordine del Gip del tribunale cittadino, è finito in carcere dovendo rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali.

Da quanto riferito dagli inquirenti, dopo la prima condanna, la donna aveva accettato di accogliere di nuovo in casa il figlio, con la speranza di poterlo aiutare, ma tutto sarebbe risultato inutile in quanto il giovane avrebbe ricominciato a chiedere continuamente soldi, ad aggredirla praticamente ogni giorno, tanto che nell’ultima occasione la mamma era stata costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone per farsi medicare, convincendosi poi a rivolgersi alla Polizia.

A questo punto, è stata attivata immediatamente la procedura del “codice rosso e, con il coordinamento della Procura, sono stati raccolti, in breve tempo, tutti gli elementi di riscontro al racconto della donna, tanto da determinare la richiesta e l’emissione di una misura cautelare ideona.

Il 37enne, dopo essere stato rintracciato in città, è stato accompagnato nella Casa Circondariale locale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.