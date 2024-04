Calcio a cinque femminile, la Royal team Lamezia impegnata contro il Vip C5

Dopo 15 giorni di riposo riprende il massimo campionato di calcio a 5 femminile. La squadra lametina sarà di scena a San Martino Di Lupari dove affronterà il Vip C5, settima forza del campionato. Sarà un match delicato per le biancoverdi che dovranno fare di tutto per portare a casa una vittoria che manca da diverso tempo, necessaria per dare tranquillità e morale per la classifica.

"Siamo pronti per questo caldo finale di campionato - afferma mister Iamunno - abbiamo attraversato molte difficoltà ma siamo ben consapevoli che ci giochiamo tutto in queste ultime partite".



"Abbiamo fatto buone prestazioni ma il risultato non ci ha premiato, ci aspettano 3 finali delicatissime, siamo concentrati a fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Domani avremo un avversario che rispettiamo molto in virtù dell'ottimo campionato finora disputato, un avversario esperto e con ottime individualità, squadra che ha dato filo da torcere a tutte, giocheremo con grosse motivazioni e daremo il nostro massimo", ha concluso l'allenatore.