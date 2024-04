Va a cercare asparagi e non fa più rientro a casa: disperso 75enne ad Aiello Calabro

Sarebbe uscito di casa nella tarda mattinata di ieri, 6 aprile, per andare alla ricerca di asparagi selvatici in campagna, salvo poi non fare più ritorno: sono ore di apprensione ad Aiello Calabro, nel cosentino, dove un settantacinquenne del posto - A.A. le iniziali - è al momento ancora disperso.

A lanciare l'allarme la moglie dell'uomo, che ieri sera, preoccupata per il suo mancato rientro, ha allertato le forze dell'ordine. Oltre ai Carabinieri sono impegnati nella ricerca anche i soccorritori del Corpo Alpino e Speleologico della Calabria, che stanno passando al setaccio l'intera zona.