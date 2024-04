Siderno. Premio Civiltà e lavoro: al via la presentazione delle candidature

Piazza Vittorio Veneto, Siderno

Un riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori che si sono distinti per grande laboriosità nell’arco della loro vita. È lo spirito che da 17 anni anima il premio “Civiltà e Lavoro”, uno degli appuntamenti più attesi ogni anno a Siderno, col quale la città gratifica chi ha maggiormente contribuito ad affermare quell’operosità che da sempre contraddistingue il suo tessuto sociale.

Il premio, assegnato da una commissione composta da membri dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, può essere conferito a tutti i cittadini residenti con almeno 65 anni di età, in grado di documentare la loro lunga attività lavorativa (anche domestica) e che si siano distinti per rispetto della legge, alte qualità morali e grande attaccamento nei confronti della città di Siderno.

Gli interessati (o chi per loro) possono inviare la propria candidatura (indirizzata al Dirigente dell’Area 1 dell’Ente) utilizzando il modello da ritirare al Comune o alla sede della Pro Loco, consegnandolo a mano o via e-mail agli indirizzi Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure info@prolocosiderno.it entro mercoledì 17 aprile.

Le targhe raffiguranti i loghi del Comune e della Pro Loco con la scritta “Civiltà e Lavoro”, e le pergamene, verranno consegnate nel corso di una cerimonia pubblica che avrà luogo la mattina del I maggio in piazza Vittorio Veneto.