Incidente sul lavoro, muore operaio del Comune di Lamezia trovato ferito

È morto dopo due mesi di ricovero l'operaio sessantaseienne rimasto gravemente ferito nel febbraio scorso, mentre eseguiva dei lavori per conto del Comune di Lamezia Terme all'interno di uno stabile dell'ente.

L'episodio risale al 13 febbraio scorso, quando l'operaio, Antonio Mantovano, venne trovato privo di sensi all'interno di un capannone in via Grazia Deledda, riverso a terra e con la testa insanguinata (QUI).

Dopo un primo trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Catanzaro (dove è stato ricoverato in terapia intensiva) è stato successivamente trasferito nel nosocomio di Cosenza per la riabilitazione. Proprio a Cosenza però le condizioni del degente si sarebbero aggravate fino al decesso.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara, e per questo la Procura della città della Piana ha avviato un'inchiesta - al momento senza alcun indagato - per far luce sulle dinamiche di quello che sembra essere un incidente sul lavoro.