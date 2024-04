L’UniMarconi sbarca a Crotone: domani l’apertura di un infopoint in città

L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" sta per sbarcare a Crotone. L'ateneo telematico - primo in Italia ad aver proposto un modello di didattica a distanza - è riconosciuto dal Miur sin dal 2004, e conta ad oggi 23 corsi di laurea tra economia, giurisprudenza, lettere, scienze della formazione, scienze politiche, ed ingegneria.

Scelta da oltre 80 mila studenti per l’approccio flessibile nello studio, per l’eccellente qualità della didattica e del corpo docente incardinato, ma anche per i numerosi servizi offerti per agevolare l’intero percorso di formazione: dall’orientamento all’iscrizione, dal sistema di tutoraggio continuo fino al supporto per accedere al mondo del lavoro. Tutti i nostri servizi sono accessibili in presenza o a distanza, anche con sistemi di web meeting e collaboration, secondo le diverse esigenze.

Per domani, mercoledì 17 aprile 2024, è prevista la presentazione e l'apertura di un infopoint cittadino, sito in Via Botteghelle 17 presso gli uffici della Fondazione Santa Critelli. Nel corso della presentazione (che si svolgerà alle 18:00 nella sala conferenze) saranno presenti i referenti territoriali: Antonio Castiglione, Antonio Arcuri e Luigi Bitonti.