Ancora droga nel carcere di Rossano: la denuncia del Sappe

Diverse tipologie di sostanze stupefacenti ed altri oggetti non consentiti sarebbero stati ritrovati all'interno del carcere di Rossano, a seguito di un controllo svolto dagli agenti della Polizia Penitenziaria assieme alle unità cinofile. Lo rendono noto Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, rispettivamente segretario aggiunto e segretario generale del Sappe.

"In particolare, è stata trovata della sostanza stupefacente di vario tipo: un panetto di fumo e altra sostanza, molto probabilmente cocaina" precisano. "Oltre allo stupefacente sono stati trovati anche altri oggetti la cui presenza all'interno delle celle non è consentita, come spesso accade nel penitenziario della città e in altri istituti del nostro Paese".

"Se da un lato dobbiamo complimentarci con il personale che ha operato ancora una volta con professionalità e spirito di sacrificio, dall'altro non comprendiamo come non vengano assunti provvedimenti adeguati per ripristinare la sicurezza e la legalità" chiedono in conclusione.