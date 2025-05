Nel carcere di Rossano scovati due cellulari e droga confezionata

La Polizia Penitenziaria del carcere di Rossano, all'interno di una cella ha trovato due telefoni cellulari e dieci grammi di cocaina già confezionata, probabilmente per essere ceduta.

"Sono sempre più frequenti gli episodi i ritrovamenti di telefoni cellulari e droga all'interno delle carceri - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - grazie al lavoro della Polizia penitenziaria che opera con pochi mezzi e scarse risorse umane".

"E' sempre più sentita - continuano - l'esigenza di schermare gli istituti penitenziari per evitare che i telefoni cellulari che vengono introdotti e detenuti illegalmente possano funzionare, come invece avviene oggi. Riteniamo che sia l'unica forma di prevenzione possibile, atteso che l'introduzione di uno specifico reato nel codice penale non ha sortito gli effetti sperati".

"Ci riferiscono - concludono i due sindacalisti - che, per l'assenza di due unità che stanno facendo un corso di formazione, al momento, è anche poco operativo il nucleo cinofili di Paola, attraverso il quale, negli ultimi tempi, erano state fatte alcune brillanti operazioni antidroga, all'interno delle carceri calabresi".