Crotone, forte boato dal cielo nuvoloso: è un’aereo radar della Nato

Un lungo, forte ed insolito boato è stato avvertito nel primo pomeriggio odierno in diverse zone di Crotone. Un rumore insolitamente lungo proveniente dal cielo, subito associato ad uno dei frequenti boati provocati dagli aerei militari che sorvolano il mar Jonio. Tuttavia questa volta non si tratta di un caccia o di un jet, bensì di uno dei più grandi ed importanti velivoli della flotta Nato.

A provocare il rumore è stato infatti l'aereo Nato 03 (QUI), impegnato fino a pochi giorni fa in una vasta operazione di controllo nel nord Europa (QUI). Si tratta di un sofisticato aereo militare di ricognizione, chiamato anche "eye in the sky" (ossia "occhio nel cielo") che da questa mattina sta sorvolando la Calabria, svolgendo delle ricognizioni sia sul lato tirrenico (al di sopra delle Isole Eolie) che sul lato Jonico.

L'aereo infatti è decollato dall'aeroporto greco di Preveza ed al momento sta ancora sorvolando la costa crotonese ad un'altitudine di poco inferiore ai 9 chilometri, procedendo a circa 700 chilometri orari. Non è dato sapere, al momento, se si possa trattare di un'esercitazione o di un'operazione di controllo: al contempo è registrata la presenza di diversi caccia militari in volo sui cieli della Puglia.