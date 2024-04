Maltempo, in arrivo vento freddo e pioggia: allerta gialla in Calabria

Se il mese di aprile è iniziato che sembrava quasi estate, adesso assomiglia sempre di più all'inverno. E non è un caso, infatti, se nella cultura popolare oltre al classico "marzo pazzerello" è conosciuto un altro detto: "aprile non ti scoprire". Dopo giorni di caldo anomalo e bagni in mare, ecco che domani arriverà una perturbazione di bassa pressione che dal Mar Tirreno si estenderà sulle regioni meridionali dell'Italia.

Attese forti raffiche di maestrale, vento freddo che finirà inevitabilmente per contribuire all'abbassamento delle temperature, accompagnato da scariche di pioggia anche di forte intensità, attività elettriche e persino grandinate. Particolare attenzione è rivolta alla Calabria ed alla Sicilia, dove sono attese forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Una situazione decisamente anomala, che ha fatto diramare un'allerta gialla su Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia (interessata solo nei settori settentrionali).