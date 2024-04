Maida, dal terreno di campagna spunta una granata della seconda guerra mondiale

Insolito ritrovamento nelle campagne di Maida, dove alcuni cittadini hanno segnalato a più riprese l'emersione di una granata risalente alla seconda guerra mondiale. Circostanza confermata successivamente dai Carabinieri della locale stazione, che giunti sul posto dopo le diverse segnalazioni hanno effettivamente rinvenuto una granata d'artiglieria ancora completa.

Si tratta di un grosso proiettile calibro 75 di produzione italiana, dotato di spoletta e di carica esplosiva. Una situazione dunque estremamente pericolosa, che ha richiesto l'intervento degli artificieri del Comando di Catanzaro. L'intero tratto di campagna è stato dunque presiditato dai militari finchè l'ordigno non è stato prelevato in sicurezza.

Subito dopo è stato trasportato in una vicina cava in località Granci (sempre nel comune di Maida) dove è stato fatto brillare in sicurezza da personale specializzato.