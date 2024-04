A San Lucido tutto pronto per la “Spring Session”

Anche quest'anno a San Lucido l’estate inizia a Primavera, precisamente il 25 Aprile con l’attesissima terza edizione della Spring Session che avrà luogo a partire dalle ore 16:30 nella Piazzetta panoramica.

È dunque tutto pronto per accogliere gli artisti locali che si esibiranno, in un contesto di festa dove rientra anche la ristorazione, stand turistici ed esposizioni artistiche. La giornata sarà supportata dalla Pro Loco, dai gruppi Clampetia, Attivamente, Nxt_g7, Gr. Prociv. “Demetra”, e in partnership con “Mare Pulito”, ed è promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso e dall'assessore con delega al Turismo, Cristian Marchese.

Previste l'esibizione di Danza Aerea con Santo Martello, Martina Giordano e Deborah Zingales. Spazio alla musica con Piper band, Martina e Dede. Host Marco Pierri.