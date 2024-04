Studenti del liceo Rechichi partecipano al workshop “Sentiamoci a Parma”

Dal 17 al 20 aprile, a Parma, alcuni allievi del liceo musicale “G. Rechichi" hanno partecipato alla nona edizione del "Sentiamoci a Parma" - Eartraining Workshop & Forum, organizzato dal Conservatorio “Arrigo Boito", storico Istituto musicale italiano (Giuseppe Verdi stesso vi diede notevole impulso) e uno dei maggiori istituti di formazione musicale in Europa. Il workshop, dedicato all'Eartraining (disciplina che si occupa della formazione e dello sviluppo dell'orecchio musicale), riunisce in un unico evento docenti e studenti provenienti da istituzioni italiane ed europee, allo scopo di confrontarsi su idee e metodologie, attraverso la creazione di un'ampia rete di esperti per la diffusione di conoscenze e pratiche all'avanguardia nel settore.

Gli incontri, tenuti da docenti provenienti da accademie, conservatori e università di Oslo, Stoccolma, Barcellona, Madrid, Copenhagen, Aarhus, Helsinki, hanno permesso agli studenti dell'indirizzo musicale del "Rechichi" di rapportarsi con realtà di alta formazione musicale. Durante le quattro giornate, infatti, gli studenti, accompagnati dai docenti Gian Bruno Meduri e Antonietta Creazzo, hanno partecipato a vere e proprie lezioni teorico-pratiche in cui hanno potuto apprendere e mettersi in gioco in una forma inedita e quanto mai efficace.

Esperienze formative simili accompagnano i giovani studenti del Liceo musicale nel loro processo di crescita culturale ed umana, in un'ottica internazionale, proprio come dovrebbe essere il linguaggio musicale: aperto, indirizzato al reciproco ascolto e alla condivisione di saperi ed idee.