Elezioni Europee, depositati 42 simboli: ma non tutti finiranno sulla scheda

Fonte: Commons

Si è concluso ieri pomeriggio, 22 aprile, il termine ultimo per presentare i simboli di partiti e movimenti in lizza per le prossime elezioni europee. Complessivamente sono stati depositati 42 contrassegni, che tuttavia non finiranno tutti sulle schede elettorali: adesso partirà una "scrematura" per verificare chi avrà i requisiti per partecipare alla tornata elettorale, circostanza che porterà ad una significativa riduzione dei contrassegni.

Alcuni simboli infatti sono stati presentati per non partecipare in nessuna circoscrizione, come quelli di Contro Sistema, Insieme liberi uniti nella costituzione e Parito Socialisti per il lavoro. Altri invece sono movimenti più specifici e limitati solo ad alcune circoscrizioni, come il Rassemblement Valdotain, il Sudtiroler Volkspartei e l'Orgueil Valdotan, che saranno presenti (e dunque "votabili") solo nelle rispettive aree di interesse.

Il primo contrassegno ad essere depositato è quello del nuovo movimento Libertà del sindaco di Messina, Cateno De Luca, unione di 18 movimenti civici riuniti "per l'Italexit".

I PARTITI PRINCIPALI

Guardando ai principali partiti nazionali e partendo dalla maggiornaza di Governo, correranno da soli Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia, ognuno dei quali concorre con un differente gruppo parlamentare. Presenti anche forze di centro-destra come Alternativa Popolare, mentre si registra il ritorno di Forza Nuova.

Campo affollato anche nel centro, a partire dalla presenza di Stati Uniti d'Europa (unione di sei movimenti tra cui +Europa, Italia Viva, Psi e Radicali) e Azione - Siamo Europei (composta da otto movimenti tra cui il Partito Liberale). Presenti - o forse intramontabili - i simboli dell'Unione di Centro e della Democrazia Cristiana.

Correrà da solo anche il Partito Democratico così come il Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra: anche in questo caso i principali partiti d'opposizione concorreranno a differenti gruppi parlamentari in Europa. Presente anche il simbolo Pace Terra Dignità e quello del Partito Comunista Italiano.

Tra gli outsider il movimento Referendum e Democrazia con Cappato, la lista Democrazia Sovrana Popolare ed il Partito Animalista - Italexit per l'Italia. Immancabili anche i simboli del Movimento Poeti d'Azione e del Sacro Romano Impero Cattolico.