Si perdono nel parco della Fossiata, escursionisti soccorsi sulla Sila

Qualche ora di paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per due coppie pugliesi che oggi, durante una escursione iniziata intorno alle 11 del mattino, si sono addentrate nella zona boscata del Parco della Fossiata, nel comune di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, perdendo l’orientamento e non trovando più la via del ritorno.

Dopo l’allerta lanciata al Numero Unico 112, sono scattate subito le ricerche dei dispersi, e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della città silana insieme ai colleghi specializzati del TAS (la Topografia applicata al soccorso) che nel tardo pomeriggio sono riusciti a rintracciare le celle telefoniche dei loro cellulari e quindi a localizzare gli escursionisti.

I soccorritori li hanno così raggiungi e poi accompagnati in una zona sicura: le due coppie, sebbene provate dalla disavventura, erano comunque in buono stato di salute.