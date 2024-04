Carcere di Catanzaro. Campagna (Uspp): tangibile attenzione del governo

"Apprendiamo con piacere come nell’ambito dei vari interventi di edilizia penitenziaria messi in atto dal Governo, anche il carcere di Catanzaro sia destinatario di un importante stanziamento di due milioni di euro per la manutenzione straordinaria, che rappresenta, senza dubbio, un tangibile segnale di attenzione".

E' quanto dichiara Walter Campagna, Segretario regionale Aggiunto dell’Uspp (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria).

"Inaugurato nel 1993, l’Istituto si estende su una superfice complessiva di 5 mila metri quadri che comprende, oltre all’area detentiva, delimitata da un muro di cinta, di un ampia area esterna ove sorge un grande fabbricato riservato al personale civile e di polizia penitenziaria che ospita vari servizi come: la caserma agenti, i locali mensa, la palestra, il bar, la sala conferenze ed altri spazi destinati all’attività ricreativa del personale", precisa.

"Tutti spazi che necessitano di urgenti interventi, con particolare riguardo presso la caserma agenti distribuita su 5 piani, per la quale ne abbiamo più volte sollecitato la ristrutturazione, al fine di consentirne un migliore e confortevole utilizzo da parte del personale. Pertanto, dopo l'ultima visita da parte dell'on. Andrea Del Mastro e Wanda Ferro, oggi rispettivamente, Sottosegretario alla Giustizia e Sottosegretario all'Interno, ne riscontriamo la loro attenzione", conclude.