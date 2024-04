Torneo delle Regioni, per l’assessore Bossi “è stata una esperienza che ha lasciato un segno positivo”

"La tre giorni della fase preliminare del Torneo delle Regioni è stata una esperienza che ha lasciato un segno positivo nella nostra città". Così l'assessore allo sport del Comune di Crotone, Luca Bossi,



"Oltre all’aspetto sportivo il ricordo che ci lascia è quello dell’entusiasmo di centinaia di ragazzi che hanno colorato il Palakro e il Palamilone, quest’ultimo tornato alla pratica agonistica proprio per questo evento" prosegue l'assessore. "E, vorrei aggiungere, anche la loro sensibilità. Il minuto di silenzio rispettato ad inizio torneo nel ricordo delle vittime di Steccato di Cutro, molti erano loro coetanei, commuove e rappresenta un altro bellissimo segnale".

"Abbiamo cercato di rappresentare al meglio la nostra città, grazie al lavoro sinergico con la FICG - LND, con i nostri palazzetti dello sport ma anche accogliendo con calore atleti, tecnici ed accompagnatori" afferma in conclusione. "Ringrazio il presidente Minarchi per la fiducia che ha avuto in noi, i tecnici ed operai comunali per il lavoro fatto per restituire alla pratica sportiva il PalaMilone e tutti coloro che hanno contribuito a questa festa dello Sport augurando a tutti gli sportivi un grosso in bocca al lupo per le fasi finali della manifestazione".