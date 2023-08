Crotone: uso della palestre in orari extra scolastici, pubblicato avviso per concessione

Mentre sono in corso i lavori di riqualificazione dello storico settore “B” e sono stati avviati quelli per la realizzazione del campo di calcio di Tufolo, l’amministrazione comunale di Crotone ha pubblicato l’avviso per la concessione in uso delle palestre comunali in orari extra curriculari e per la stagione 2023/2024.

Lo fa sapere l’assessore allo Sport ed all’Impiantistica Sportiva, Luca Bossi, che evidenzia come l’obiettivo dell’ente sia non solo la crescita non sportiva dei giovani ma anche di incentivare la pratica dello sport a qualsiasi età.

In prativa, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere l’utilizzo delle palestre scolastiche in orari extra curriculari da parte di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute ed iscritte al registro Coni per lo svolgimento di attività e manifestazioni.

Si tratta di undici impianti, dislocati in tutta la città, ubicati presso le scuole cittadine, centrali e succursali (la Giovanni XXIII, la Vittorio Alfieri, l’Alcmeone, la Don Milani, l’I.C. di Papanice ed il Maria Grazia Cutuli).

Le domande con i relativi allegati previsti dall’avviso e pubblicati sul sito del Comune di Crotone dovranno pervenire entro il 6 settembre.