Campionato Italiano Supersalita, Erice amara per Sandro Belmonte

Weekend che si è concluso in maniera sfortunata per il driver cosentino Sandro Belmonte, che dopo aver condotto in maniera ottima le prove e gara 1, è stato costretto al ritiro nella seconda salita di gara nella giornata di domenica.

Nonostante la disavventura in cui è incappato, il feeling con la 308 della DP Racing si è dimostrato ottimale già nella prima gara del Campionato Italiano Supersalita.

Il veloce pilota della Cosenza Corse, aveva iniziato bene il suo fine settimana con degli ottimi riscontri nel corso delle prove. Un bel feeling quello trovato da Belmonte con la Peugeot 308 di RSTB 1.6, che gli aveva permesso di agguantare il podio in gara 1 con la terza piazza di classe. In gara 2 purtroppo la sfortuna l'ha fatta da padrona e Belmonte è stato costretto al ritiro per un problema tecnico.

C'è rammarico ma anche la consapevolezza che ci sono margini di crescita per conoscere meglio la macchina che accompagnerà il driver calabrese in questa stagione.

Messa alle spalle la 66a Monte Erice, Belmonte vorrà subito riscattarsi e già da Fasano, che sarà tra due settimane, cercherà di sovvertire il risultato della gara Sicula.