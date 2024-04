Poste Cirò Marina, Direttore Giuseppe Balestrieri “Stella al Merito del Lavoro”

Il direttore dell’Ufficio Postale di Cirò Marina, Giuseppe Balestrieri sarà insignito dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Catanzaro per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° maggio, il direttore Balestrieri ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine – ha commentato Giuseppe Balestrieri - a tutti coloro che mi hanno proposto per questo prestigioso riconoscimento. Dai miei superiori ai colleghi e collaboratori dell’ufficio postale, il loro sostegno e fiducia sono stati fondamentali nel mio percorso professionale. Grazie di cuore per aver riconosciuto il mio – ha aggiunto il direttore - impegno e la mia dedizione al servizio presso Poste Italiane. Sono onorato di ricevere questo riconoscimento e continuerò a lavorare con impegno e passione per raggiungere sempre nuovi traguardi".

Balestrieri ha ricoperto diversi ruoli e affrontato sfide complesse con creatività e determinazione. Inizialmente ha lavorato come operatore di sportello presso l’ufficio postale di Cirò, per poi passare a un ruolo di operatore presso l’Agenzia di Coordinamento di Cirò Marina. Successivamente ha contribuito alla implementazione e organizzazione della Filiale di Crotone, guidando diverse iniziative volte a migliorare l'efficienza operativa.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.