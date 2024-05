Paola, brutto incidente sulla Statale 18: tre feriti, uno è grave

Brutto incidente questa mattina lungo la Statale 18, dove si è verificato lo scontro tra due mezzi - un furgone ed un camion frigo - in località Tonnara nel comune di Paola.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è registrato poco dopo le 6 del mattino. Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco, il cui arrivo è stato necessario anche per estrarre dalle lamiere i feriti, ed il personale medico del 118, che ha prontamente trasferito i malcapitati in ospedale.

Sono rimasti feriti i tre occupanti del furgone, mentre l'autista del mezzo pesante è illeso ma sotto shock. Uno dei malcapitati, incastrato nelle lamiere, ha riportato ferite più serie: non sarebbe però in pericolo di vita.

L'intero tratto stradale è stato chiuso al transito per diverse ore. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, al fine di stabilire la dinamica del sinistro.