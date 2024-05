Crotone. Condannato per mafia, confiscati appartamento e magazzino

Si conclude con la confisca da parte delle forze dell'ordine la vicenda di due immobili ubicati nel popoloso quartiere di Farina a Crotone. Precisamente parliamo di un garage e di un appartamento, entrambi ubicati lungo Via Cina e del valore commerciale di circa 120 mila euro, riconducili ad un uomo del posto condannato in via definitiva per partecipazione ad una associazione mafiosa.

Nei giorni scorsi, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, la divisione della Polizia Anticrimine della Questura cittadina ha dunque rilevato le due unità immobiliari, già sequestrate nel giugno del 2020 in quanto ritenute nelle disponibilità (dirette o indirette) di D.A., cinquantaquattrenne crotonese con all'attivo una carriera criminale tra Crotone, Bologna e Reggio Emilia.

Una "carriera" che si sarebbe svolta tra il 2004 ed il 2010, e che ha portato ad una condanna in via definitiva non solo per mafia ma anche per reati contro il patrimonio e in materia di droga. Il sequestro degli immobili invece è scattato a seguito di mirati accertamenti patrimoniali.