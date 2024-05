Reggio, rissa tra ragazzi finisce in accoltellamento: ferito un quindicenne

Una lite tra coetanei è degenerata in un accoltellamento a Reggio Calabria, dove un quindicenne è stato ferito con diverse coltellate - fortunatamente superficiali - al torace ed alla spalla.

È accaduto presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci, a seguito di un battibecco tra due giovanissimi che è sfociato nella violenta aggressione.

L'episodio si sarebbe verificato all'interno della scuola, e vi avrebbero assistito numerosi ragazzi e docenti, ma le dinamiche dell'accaduto sono ancora da chiarire.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri ed il personale medico del 118 che ha trasferito in ospedale il ferito per le dovute cure. Non è in pericolo di vita.

Discorso diverso invece per il presunto aggressore, anch'egli quindicenne, fermato e denunciato al Tribunale per i minorenni per - a quanto si apprende - aggressione e porto di oggetti atti ad offendere.