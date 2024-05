Girifalco, Niente più cicche a terra: nella Peter Pan installato il mozzicometro

A Girifalco installato il mozzicometro nell'area verde Peter Pan: si tratta di una iniziativa del Comune in collaborazione con Plastic Free e con l’istituto comprensivo Scopelliti e che, come spiegato dai promotori, nasce dalla necessità di rispettare l’ambiente, “perché non vanno lasciati rifiuti a terra, perché occorre fare da sentinella agli adulti su quanto, quotidianamente, s’impara a scuola nel corso delle attività didattiche che includono, anche, uscite ed approfondimenti come quello promosso, a Girifalco, nei giorni scorsi”, viene ribadito.

Gli alunni della classe Prima C della scuola secondaria di primo grado e della Quarta A, B e C della scuola primaria sono, infatti, stati protagonisti dell’iniziativa “Sfida al mozzicometro” promossa sempre dal Comune e Plastic Free.

La manifestazione che, non ha previsto la raccolta dei mozziconi, si è svolta nell’area verde Peter Pan dove i piccoli studenti sono arrivati - per poi rientrare a scuola a fine attività - accompagnati dai loro docenti.

Tante le domande e le osservazioni fatte dai bambini che dopo la lezione all’aperto hanno inaugurato il mozzicometro alla presenza del referente regionale di Plastic Free, Nicola Sestito e del vicesindaco Alessia Burdino che, insieme al consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi, ha promosso il progetto.