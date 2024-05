Karate. La Fortitudo 1903 riparte con i giovani dalla “Open League” di Padova

Anna Chiara Chirico e Micheal Mollica entrano nel Ranking per la partecipazione ai campionati mondiali giovanili e Rossella Zoccali conquista una prestigiosa medaglia di Bronzo nella classe Senior.

Dopo la conclusione per raggiunti limiti d’età (35 anni) della carriera agonistica, ricca di medaglie e di competizioni internazionali, della campionessa di karate Alessandra Benedetto, la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria riparte con i giovani per individuare “gli eredi” della più titolata atleta della Calabria nella storia del karate calabrese in gare ufficiali Wkf e Fijlkam.

Dal 3 al 5 maggio scorsi, a Padova, nell’impianto sportivo “Kioene Arena” si è svolta una delle più importanti gare dell’anno indette dalla Fijlkam per acquisire punteggio nel Ranking valido per i Campionati Mondiali giovanili della World Karate Federation che si svolgeranno dal 5 all’8 dicembre prossimi a Venezia.

Alla gara di Padova, nella specialità Kumite (combattimento) e Kata (forme), maschile e femminile, hanno preso parte 1109 atleti distinti nelle classi: U14 (12/13 anni), Cadetti (14/15 anni), Junior (16/17 anni), U21 (18/20 anni) ed è stata inclusa dal Comitato organizzatore anche la classe Senior.

La Fortitudo Reggio ha partecipato con gli atleti Anna Chiara Chirico, U14, kg +52; Micheal Mollica, U14 kg -40; Marco Nucara, Cadetti, kg -52; Luca Di Marno, Cadetti, kg -52; Giuseppe Ferrinda, Cadetti, kg -57 diretti in gara dalla Coach Internazionale Rossella Zoccali che ha anche partecipato alla gara di Kumite nella classe Senior, kg 50, vincendo una prestigiosa medaglia di bronzo.

La gara ha visto primeggiare gli atleti della nazionale italiana giovanile seguiti da quelli di altre società sportive tra cui quelli della Fortitudo 1903, Anna Chiara Chirico e Micheal Mollica, che, alla loro prima esperienza in una gara di così grande competitività, dopo aver vinto diversi combattimenti, hanno perso con i rispettivi finalisti della loro classe e categoria di peso e sono riusciti ad entrare in classifica conquistando il settimo posto.

“Questa gara è stata un’esperienza molto importante per la crescita tecnica dei nostri giovani atleti del settore Karate e potrà essere utilizzata nel prossimo evento internazionale in programma a Porec (Croazia) a cui parteciperemo dal 25 al 1 luglio. Prima della partenza, il prossimo 16 giugno, nel Centro Sportivo Matteo Pellicone di Reggio Calabria, gli atleti reggini della Fortitudo 1903 svolgeranno una doppia seduta di allenamento con il campione olimpico Luigi Busà, medaglia d’oro a Tokyo”, ha affermato il Presidente della Fortitudo, Riccardo Partinico, mostrandosi molto soddisfatto per il risultato ottenuto in questa trasferta.