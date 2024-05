Cropani: mansarda va a fuoco, incendio spento prima che si propagasse

Squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, col supporto di una autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala, sono intervenute questo pomeriggio, intorno alle 14, a Cropani, per un incendio che ha interessato una mansarda, adibita a deposito, in uno stabile di tre piani fuori terra.

I pompieri hanno immediatamente spento il fuoco evitando che lo stesso potesse propagarsi agli altri locali della palazzina, mentre in via precauzionale, al termine delle operazioni, e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, è stato interdetto l’utilizzo della stessa mansarda e dell’appartamento sottostante, a causa del gocciolamento causato dalla rottura di una tubazione.

Non si registrano feriti o danni particolari alla struttura, mentre sono in corso tutti gli accertamenti per determinare l’esatta origine dell’incendio, sebbene l’ipotesi più accreditata è quella accidentale. Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Cropani per gli adempimenti di competenza.