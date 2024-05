Plastic Free: a San Roberto un nuovo evento dedicato all’ambiente

I volontari di Plastic Free tornano in azione, questo weekend, per un nuovo appuntamento di pulizia ambientale e sensibilizzazione. Questa volta, l’associazione farà tappa a San Roberto, per un evento realizzato in collaborazione con l’associazione Il Nido dei Nonni.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 9.30 a Piazza Roma a San Roberto. I volontari si riuniranno per fare insieme una passeggiata ecologica con lo scopo di ridare decoro al borgo e riflettere sulle minacce derivanti dall’inquinamento e dall’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Roberto, è aperto a grandi e piccini. Per partecipare, è necessario iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione. L’evento è autorizzato e patrocinato dal Comune di San Roberto.