Plastic Free: a Gallico Marina la prossima giornata di pulizia ambientale

È tutto pronto per il nuovo appuntamento di clean up e sensibilizzazione ambientale dell’associazione Plastic Free Onlus. I volontari in maglia blu si incontreranno domenica prossima, 17 novembre, sul Lungomare di Gallico per ripulire la spiaggia insieme alle associazioni AncorArte, Il Quadrifoglio e a Car Design Sport.

Un appuntamento che, ancora una volta, riunisce diverse realtà del territorio per un unico scopo: la salvaguardia del Pianeta. “Dodici milioni di tonnellate di rifiuti finiscono, ogni anno, negli oceani di tutto il mondo. È il momento di invertire la rotta e fermare questo trend allarmante”, dichiarano i referenti reggini organizzatori dell’appuntamento Serena Pensabene, Ludovica Monteleone e Alberto Fio.

“Ci impegniamo ogni giorno con amore per difendere il Pianeta e invitiamo i nostri concittadini a fare lo stesso questa domenica, insieme a noi”.

L’appuntamento è alle 9:30 sul Lungomare di Gallico, di fronte il bar Snoopy. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito di Plastic Free, cliccando “Partecipa” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9420/17-nov-reggio-di-calabria.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.