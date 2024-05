Violenta lite di coppia degenera in accoltellamento: un ferito in gravi condizioni a Paola

Una violenta lite di coppia si è rapidamente trasformata in una aggressione armata. È accaduto questa notte a Paola, dove i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti assieme al personale medico ad aggressione compiuta.

Una dinamica ancora tutta da chiarire, dove è certa solo una cosa: ad essere gravemente ferito è un cinquantatreenne originario di Fiumefreddo Bruzio, Francesco Di Santo, raggiunto da numerose coltellate all'addome, al collo ed alle braccia.

L'uomo è in condizioni disperate e lotterebbe tra la vita e la morte. Trasferito d'urgenza all'Annunziata di Cosenza è ora ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata.

Fermata la compagna della vittima, la trentanovenne Silvia Santos Maria Do Soccorso, di nazionalità brasiliana, che non avrebbe opposto resistenza.

La stessa avrebbe raccontato di aver aggredito il compagno al culmine di un litigio, ed ora saranno i Carabinieri ad accertare quanto accaduto. La donna è stata tratta in arresto con l'accusa di tentato omicidio.