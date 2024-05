Archiviata querela per diffamazione nei confronti di un sindacalista: soddisfatto il Sul

"Con ordinanza del 21/12/23, notificata soltanto in data 07/05/2024, il Tribunale di Cosenza, Sezione Gip-Gup, ha accolto le tesi esplicitate nella memoria difensiva del segretario nazionale aggiunto e regionale del TPL Calabria del sindacato SUL, assistito dall'avvocato Andrea Gentile del foro di Catanzaro, e, per l'effetto, ha definitivamente disposto l'archiviazione della querela presentata dall’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, ingegner Ernesto Ferraro, per il reato di diffamazione".

Lo rende noto in un comunicato stampa la sede nazionale del Sul, il Sindacato Unitario Lavoratori.

Nell’ordinanza del Giudice si legge: "Marullo Giovanni, il quale si è limitato ad indirizzare una missiva a diversi referenti istituzionali (fra i quali l’Ing. Ferraro quale legale rappresentante delle Ferrovie della Calabria) indicando una serie di anomalie nella gestione della procedura concorsuale per come segnalato da alcuni partecipanti ed usando sempre espressioni dubitative e continenti; la missiva ha, infatti, per oggetto una semplice richiesta di chiarimenti ed in alcun modo può attribuirsi ad essa una portata diffamatoria nei confronti del querelante, essendo piuttosto legittima espressione del diritto di critica".

"Lieti che la giustizia abbia fatto il suo corso e, soddisfatti per il risultato raggiunto, continueremo a svolgere il ruolo sindacale con la dedizione e l’onestà che ci ha sempre contraddistinto, al fianco dei lavoratori" prosegue la nota. "È evidente che l’azione subita, peraltro a livello personale, è frutto di una inadeguata gestione del confronto sindacale e ci impone di valutare, contestualmente, la sussistenza dei presupposti per procedere nei confronti di chi, attraverso un probabile uso distorto del sistema giudiziario, ha vanamente tentato di zittire il sindacato".