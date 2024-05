Tamponamento sulla Statale 107: transito bloccato nel crotonese

Brutto incidente lungo la Statale 107, dove si è verificato un violento tamponamento a velocità sostenuta in un tratto ricadente nel comune di Scandale, nel crotonese.

L'impatto è avvenuto, precisamente, al chilometro 126, ed entrambi i veicoli, da quanto si apprende, stavano procedendo in direzione Cosenza.

Sul posto i Vigili del Fuoco assieme alle forze dell'ordine, ora impegnate nei rilievi del caso. Presenti anche squadre dell'Anas per gestire il traffico, attualmente bloccato in entrambe le direzioni. I due conducenti sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.