Calcio, Serie D. Sospetta intossicazione per sette calciatori, a rischio finale playout

I calciotori del San Luca nel Pronto Soccorso

Avrebbero dovuto scendere in campo fra poco meno di tre ore per un incontro importane, la finale play out di serie D. Sul manto erboso dello stadio di San Luca, la formazione locale avrebbe dovuto affrontare il Locri.

Il condizionale è d’obbligo poiché sette calciatori della squadra di casa probabilmente non potranno essere della partita: da quanto riferisce sui social ufficiali la stessa società Asd San Luca, difatti, una sospetta intossicazione alimentare ha colto sette giocatori che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso cittadino, dove attualmente stanno effettuando gli accertamenti del caso.

La formazione era ospite in un hotel della zona. Al momento le dirigenze, informata la Lega nazionale dilettanti, stanno dunque provando a far rinviare l’incontro.