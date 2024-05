Corigliano-Rossano, al via la festa in onore della Madonna del Patire

Anche quest'anno, come di consueto e all'insegna della tradizione, si darà vita ai festeggiamenti, civili e religiosi, in onore della Madonna del Patire nel comune unico di Corigliano-Rossano.

Giovedì 16 maggio, dopo la Santa Messa nella Parrocchia “San Pio X°” di Contrada Piragineti con inizio alle ore 17:00, la statua della Madonna tornerà all’Abbazia del Patire. Alle ore 21:00, poi, ci saranno i fuochi pirotecnici offerti dall'Associazione Socio-Culturale “Pathirion” e subito dopo ci sarà la veglia Mariana con Adorazione Eucaristica.

Venerdì 17 maggio, alle 7:30 e alle 10:30 Santa Messa, e subito dopo verrà effettuata la tradizionale Processione intorno al monastero con la benedizione della città di Corigliano-Rossano. Nel pomeriggio il Santo Rosario alle ore 17:00 e la Celebrazione Eucaristica alle ore 17:30. Sabato 18 maggio, alle 17:00, Santa Messa.

In seguito, poi, si vivranno momenti aggregativi con animazione musicale, incanto e sagra del panino. Si esibiranno, per l'occasione, i “Tarantulati del Tirreno” gruppo folk. I tanti cittadini e devoti, infine, sono invitati a partecipare ai festeggiamenti, civili e religiosi (dal 16 al 18 maggio 2024), in onore della Madonna del Patire nell'incantevole montagna del comune unico di Corigliano-Rossano.