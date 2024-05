Satriano. Sorpresa a buttare la busta dei rifiuti sulla spiaggia, denunciata

Una 62enne è stata denunciata dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, per l’ipotesi di reato di abbandono di rifiuti.

Durante un servizio di osservazione nascosta, in località Corvo di Satriano, nel catanzarese, a ridosso della spiaggia e nelle vicinanze della foce del fiume Ancinale, la donna è stata notata avvicinarsi a bordo di un autovettura, dalla quale, dopo esservi scesa, ha preso un sacco in plastica con dentro dei rifiuti solidi urbani non differenziati e miscelati tra loro e lo ha abbandonato sulla spiaggia per poi rimettersi in macchina ed allontanarsi. Immediatamente i militari l’hanno intercettata e fermata dapprima identificandola e poi intimandole di recuperare il sacco.