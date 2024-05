Giovani e sport: Emma Staine incontra a Roma il Ministro Abodi

Confronto costruttivo tra una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Ministro Andrea Abodi sulle politiche giovanili, al fine di condividere obiettivi e strategie comuni.

All’incontro a Roma hanno partecipato gli Assessori regionali Emma Staine (Calabria), Coordinatrice della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni, Roberto Santangelo (Abruzzo), Coordinatore vicario della Commissione Istruzione, Università e ricerca, Gianluca Cefaratti (Molise), Coordinatore vicario della Commissione Politiche sociali e Simona Renata Baldassarre (Lazio).

“Con il ministro Abodi – spiega Staine – abbiamo concordato di continuare ad investire sullo sviluppo e il benessere dei giovani, e cioè sul nostro futuro. E’ l’avvio di un confronto che si dimostra già molto costruttivo. Abbiamo illustrato le esigenze primarie dei territori sulle politiche giovanili, rilevando quanto sia fondamentale condividere obiettivi e strategie per la loro messa a terra".

"Confronto e condivisione che pertanto servirà anche a migliorare i progetti promossi dal Governo. Abbiamo ribadito quanto sia importante una forte sinergia tra tutti i livelli istituzionali per finanziare e portare a compimento i diversi programmi. Per raggiungere gli obiettivi delle iniziative è infatti necessario un lavoro di coordinamento che permetta di sciogliere via via anche i nodi politici", sottolinea.

"È quindi indispensabile continuare nella concertazione sui principi fondamentali, sulle funzioni specifiche, sulle risorse e sull’effettiva programmazione degli interventi. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti nella giusta direzione”, ha concluso l'assessore.