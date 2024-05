Truck&Bus, riprendono i controlli sui mezzi pesanti: oltre un centinaio di sanzioni in Calabria

Sono ripresi i controlli stradali nell'ambito della campagna Truck & Bus, svolta a livello europeo dalla Roadpol con l'intento di prevenire gli incidenti ed aumentare la sicurezza tramite attività di prevenzione e controllo. Dal 19 maggio scorso si sono svolti diversi controlli anche in Calabria, che hanno riguardato esclusivamente i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci (pericolose e non) e gli autobus.

Controlli che riguardano non solo la sicurezza dei mezzi, ma anche la condizione psicofisica dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità nonché delle normative vigenti, e tutte quelle prescrizioni previste dalle leggi nazionali e comunitarie. Particolare attenzione è stata riservata al controllo del rispetto dei tempi di guida e delle pause, oltre che alla corretta sistemazione dei carichi all'interno dei mezzi.

In appena una settimana, sulle strade calabresi, sono stati controllati 499 mezzi pesanti e 70 autobus, e sono state elevate 175 sanzioni. Tra queste, 51 per velocità oltre i limiti, 39 per irregolarità documentale, 35 per inosservanza dei tempi di guida e 7 per peso eccessivo. Ritirate 4 patenti di guida e decurtati - complessivamente - 202 punti.