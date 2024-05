Scontro frontale tra un’auto e un furgone nel crotonese, un ferito

Una persona finita in ospedale ed un’altra rimasta fortunatamente illesa. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le sei di questa sera sulla strada provinciale 63, la cosiddetta strada del Petilino.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due automezzi, un furgone ed una Fiat Punto, a bordo dei quali viaggiavano i rispettivi conducenti: da quanto appreso i due mezzi, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente.

Uno dei malcapitati è stato soccorso dai sanitari del 118 e subito accompagnato nel nosocomio cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone che hanno messo in sicurezza i veicoli che dopo il forte impatto perdevano liquidi dal motore, ed la zona circostante. I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri.