Mirto Crosia, nascondeva in casa cocaina pronta alla vendita: arrestato 36enne

È stato trovato in possesso di molte dosi di cocaina già pronte alla vendita il trentaseienne arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti di Polizia a Mirto Crosia, nel cosentino, a seguito di una serie di controlli mirati volti al contrasto dello spaccio. L'uomo, originario di Corigliano-Rossano e già noto alle forze dell'ordine per via di numerosi precedenti per droga, è stato arrestato e trasferito in carcere.

Gli agenti si sono presentati a casa del soggetto per svolgere un controlli mirato, così come disposto dal questore, sorprendendolo dunque non solo con delle dosi di stupefacente ma anche con un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Circostanza che ha fatto scattare l'arresto in flagranza di reato, con trasferimento diretto nel carcere di Castrovillari.

Nel corso delle attività, infine, è stato anche segnalato un soggetto in qualità di assuntore di stupefacenti.