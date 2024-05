Tragico scontro tra due auto: perde la vita una giovane donna, un ferito

Tragedia questa sera a Catanzaro dove una giovane è morta in un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto scontratesi su viale Magna Grecia, nella zona sud del capoluogo, nei pressi del quartiere Aranceto.

L’impatto è stato tra una Ford Fiesta ed una e Citroën C3: ad avere la peggio la conducente di quest’ultima, una 25enne, mentre l’uomo alla guida della Ford è rimasto ferito e una volta soccorso e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, è stato poi accompagnato nell’ospedale Pugliese Ciaccio del capoluogo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale - coordinata dal CSE Francesco Rosi - che ha messo in sicurezza il sito e le vetture. Presente a che la polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi si sono registrati alla viabilità per la durata delle operazioni.